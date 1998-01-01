بلدية خان يونس توقع إتفاقية لإعادة تأهيل وترميم حديقة عامة

خانيونس / سما /

وقعت بلدية خان يونس مع مركز التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني، وهيئة المستقبل للتنمية، اتفاقية تعاون لتأهيل وترميم حديقة عامة بمدينة خان يونس.

وكان وفد مكون من المدير التنفيذي لهيئة المستقبل للتنمية أ. عائشة أبو شقفة، وممثل مركز التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني ومنسق البرنامج في غزة أ. محمد محيسن، قد زارا البلدية حيث كان في استقبالهم كل من القائم بأعمال مدير عام البلدية الأستاذ محمد الأسطل، ومدير دائرة العلاقات العامة الأستاذ عماد الأغا، ورئيس قسم العلاقات الدولية المهندس حازم الفرا، ورئيس قسم الحدائق المهندس عمر مطر.

ورحب الأسطل بالوفد الزائر معبراً عن تقديره وامتنانه لجهود المؤسستين الرائدتين في خدمة قطاعات عديدة في المجتمع الفلسطيني مؤكداً استعداد بلديته لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات الممكنة لتيسير أعمال المشروع.

يذكر أن المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة يشمل أعمال تأهيل وترميم لحديقة عامة بمنطقة السكة بما يشمل ذلك توريد للألعاب والكراسي وتأهيل للممرات والمداخل القائمة لخدمة المصلحة العامة.

يأتي ذلك ضمن مساعي البلدية في توفير مساحات لعب آمنة وهادئة لعائلات المدينة وأطفالها في ظل الكبت النفسي الذي تعاني منه شرائح المجتمع المختلفة.