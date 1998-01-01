جامعة الاقصى تنظم يوماً ترفيهيا لموظفات الجامعة

غزة / سما /

في أطار حرص الجامعة على التواصل مع جميع مكونات الجامعة نظمت الشئون الثقافية والعلاقات العامة يوما ترفيهيا لموظفات الجامعة بمناسبة يوم المرأة العالمي، برعاية ومشاركة معالى رئيس الجامعة د. كمال الشرافى , وبحضور السادة النواب والمستشارين .

وفي كلمة د. الشرافي رحب فيها بالحضور ، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء وخصوصا أن المرأة تتطلع الى عالم أفضل .

مشيراً أن هذه المناسبة مميزة تتيح لنا أن نتوقف كل عام تحية اعزاز وتقدير لنراجع ما تقدمه المرأة التي تمثل نصف المجتمع من أجل تطوير و تقدم بلدانها.

مؤكداً أنه عندما يتم الحديث عن المرأة الفلسطينية فالصورة تختلف بكفاحها فهي الزوجة والأم والأسيرة والمناضلة والشهيدة .

و فى ذات الوقت استعرض الحقوق التي حصلت عليها المرأة و التي مازالت تحتاجها، فالمرأة شريحة هامة و أساسية من شرائح المجتمع و هى الآن و بعد مرور أزمنه عديدة من حرمانها من حقوقها أصبحت تساهم فى حركة التطور و التحديث فى دول العالم المتقدم والنامي على السواء، شاكراً بدوره المنظمين لهذه اليوم، منوها أن الجامعة تولي العاملات في الجامعة اهتماما كبيرا وتهيء لهن بيئة جميلة للإنتاج والإبداع في العمل .

ومن جانبه بين نائب الرئيس للشئون الثقافية والعلاقات العامة أ. د عبد السميع خميس العرابيد أن الإسلام كرم المرأة في جميع المجالات وأولاها عظيم الاهتمام ، معرباً أن تنظيم مثل هذه الأيام هي جزء أساسي من برامج الجامعة للترفيه والترويح عن الموظفين وإخراجهم من ضغوط العمل وتعزيز روح المحبة والانسجام وتعميق العلاقات الاجتماعية بينهم، هذا وتضمن اللقاء عدة فقرات ثقافية وترفيهية ، وفي نهاية اللقاء تم توزيع الهدايا على جميع العاملات .