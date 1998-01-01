كيف تكتشفي صديقتك الغيورة؟

وكالات / سما /

عليك أن تنتبهي إلى بعض الصديقات اللواتي لا يتمنّين لك الخير في تصرفاتك، ولا يصفّقن فرحاً لإنجازاتك، بل هن يشعرن بالتنافس والتحدي أمام ما تحققينه ويحاولن هدم ما تسعين إليه، وذلك كله بسبب الغيرة العمياء. إن كانت صديقتك غيورة هكذا تكشفينها:



- في بعض الأحيان تدفعك الأشياء البسيطة للشك بأن صديقتك تغار منك، وهي تبدأ من الحاجيات التي تشترينها وتحاول هي أيضاً الحصول عليها في الوقت عينه، كما وأنها تشعرك بأن ملابسك تبدو أجمل عليها مما تبدو عليك.



- عندما تنجحين في حياتك المهنية ولا تجدين بأن صديقتك قد فرحت لك بالمنصب الجديد أو بالعلاوة، كوني على ثقة بأن الغيرة تأكلها وتتمنى لو تكون مكانك، فانتبهي منها



- عند التواجد في مكان حاشد، لا تترك لك صديقتك الغيورة فرصة للتحدث عن أعمالك ونجاحاتك، بل تحاول أن تكون هي نجمة الحديث ولا أحد سواها.



- الصديقة الغيورة لا تعترف بقدراتك وجهدك، بل يبدو الأمر بالنسبة اليها مجرّد حظ حالفك في كل الميادين، من هنا ننصحك بالابتعاد عنها لأن تأثيرها سيكون سلبياً عليك في المستقبل.