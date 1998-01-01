العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

عالم الفن

قالت الشرطة الهندية إنه تم العثور على جثة الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها معلقة بسقف غرفتها في شقتها.



وبحسب صحيفة news18، قامت الشرطة، بناء على مكالمة هاتفية من الجيران، بفتح باب شقة موميتا ساها (23) ووجدتها معلقة في سقف غرفة الشقة التي كانت تستأجرها خلال الشهرين الماضيين، وفق "نورت".



وبدأ التحقيق في وفاة الممثلة، حيث قالت تحقيقات الشرطة الأولية أن موميتا ساها قد تكون تعاني من" اكتئاب حاد ".



وبحسب بيان الشرطة الذي جاء فيه: "مررنا عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها حيث بدا أن مشاركتها الأخيرة تعبر عن الاكتئاب، إننا ندقق بقائمة اتصالات الهاتف المحمول الخاصة بها".