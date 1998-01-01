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العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

الأربعاء 14 مارس 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها



عالم الفن

قالت الشرطة الهندية إنه تم العثور على جثة الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها معلقة بسقف غرفتها في شقتها.


وبحسب صحيفة news18، قامت الشرطة، بناء على مكالمة هاتفية من الجيران، بفتح باب شقة موميتا ساها (23) ووجدتها معلقة في سقف غرفة الشقة التي كانت تستأجرها خلال الشهرين الماضيين، وفق "نورت".


وبدأ التحقيق في وفاة الممثلة، حيث قالت تحقيقات الشرطة الأولية أن موميتا ساها قد تكون تعاني من" اكتئاب حاد ".

وبحسب بيان الشرطة الذي جاء فيه: "مررنا عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها حيث بدا أن مشاركتها الأخيرة تعبر عن الاكتئاب، إننا ندقق بقائمة اتصالات الهاتف المحمول الخاصة بها".

#موميتا #شنق

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