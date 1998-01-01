فيديو.. ما هي حقيقة انتحار أمير سعودي بمطار في لندن ؟

وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا انه لانتحار الأمير السعودي بندر بن خالد بن عبد العزيز في مطار لندن، بسبب رفضه ترحيله الى للسعوديه.

وللوقوف على حقيقة الفيديو، اتضح ان الفيديو لا علاقة له بانتحار أمير سعودي، ولم تكن الحادثة في لندن حتى.

فذكرت صحيفة الـ'ديلي ميل' البريطانية أن 'أحد المسافرين، والذي بدى عليه انه كان مخمورا، بحسب شرطة المطار، القى نفسه من شرفة في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي بأتلانتا، وذلك بعد ان تشاجر مع شخصين آخرين'

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المطار قوله: إن 'الرجل تعرض لإصابات خطيرة، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج'.



وكان الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، الإثنين 12 مارس/ آذار.

ونعى الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير عسير أخاه المتوفي، على حسابه الرسمي بموقع 'تويتر'.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة عسير نعي الأمير فيصل لأخيه.

والأمير بندر، مواليد عام 1935م، هو الابن الأكبر للملك خالد الذي تولى الحكم في الفترة من 1975 وحتى 1982، وهو شاعر معروف باسم 'المشتاق' وغنى له المطرب محمد عبده من قبل.