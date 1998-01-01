جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

تاجر مخدرات يقوم بعملية سرقة واختطاف لفعل الخير!

الأربعاء 14 مارس 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تاجر مخدرات يقوم بعملية سرقة واختطاف لفعل الخير!



غرائب و عجائب

دايةً، يجب أن تعلم أننا هنا لا نتحدث عن قصة تاريخية لتاجر المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار، الذي يتاجر في المخدرات، ويختطف رهائن، ويقتل، وفي الوقت نفسه يقوم بمساعدة أبناء بلده، ويقوم بأعمال خير نال بها حبَّ الناس.

هذه قصة جديدة لتاجر مخدرات خطير قام بعملية سرقة واختطاف ممرضتين لمساعدة أهالي منطقته!

إذ أصبح أحد أخطر تجار المخدرات وأفراد عصابته حديث وسائل الإعلام في البرازيل، بسبب سرقة كميات كبيرة من مصل وباء الحمى الصفراء، واختطاف ممرضتين لهدف خيري.

السرقة تمت بغرض نبيل؛ إذ رأى تاجر المخدرات توماس غوميز، أن أهالي منطقته يعانون من تهميش كبير من الدولة، في ظلِّ انتشار هذا الوباء، وحصْدِهِ أرواحَ العشرات، لذا قرَّر مساعدتهم، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نقلاً عن صحيفة Correiobraziliense البرازيلية.

يأتي هذا بالتزامن مع معاناة البرازيل منذ عدة أشهر من انتشار وباء الحمى الصفراء، الذي تسبَّب في وفاة العشرات، فيما وضعت وزارة الصحة البرازيلية خطةً لاحتواء الموقف، عبر تطعيم الملايين من السكان لإنقاذ أكبر عدد، لكن المناطق الفقيرة والعشوائية كانت مهمَّشة في هذه الخطة.

لذا قرَّر غوميز مساعدةَ سكانِ حيِّ سالغويرو، حيث يسكن، فيما اقتحم هو وعصابته إحدى العيادات، وسرقوا كلَّ ما وجدوه من مصلٍ للمرض، كما اختطفوا ممرضتين لتساعداهم على أداء المهمة.

إذ أخذوا الأمصال والممرضتين إلى أحد مقاهي الحي، وأخذوا في تطعيم الأهالي لمدة ساعتين، وبعد إنهاء العمل أعادت العصابة الممرضتين إلى العيادة مرةً أخرى، حتى إنهم عاملاهما بلطف.

فقد أخبرهما أفراد العصابة أن عملية الخطف لمساعدة الأهالي الفقراء، غير القادرين على الانتقال إلى مراكز التطعيم.

هذا، ولم تتلق شرطة ريو دي جانيرو بلاغات حول واقعة الخطف والسرقة، إلا أن وزارة الصحة البرازيلية أكدت بدءها التحقيقَ في الواقعة.

رغم أنه عمل خير؛ لكنه يظل عملاً غير قانوني. هل ترى أن الغاية النبيلة تبرر تلك الوسيلة؟

#تاجر مخدرات

أخبار ذات صلة

فضيحة على الهواء في برنامج “صباح الخير بريطانيا”

ملكة جمال تتحول إلى تاجرة مخدرات

860x484 (2)

محاولة تهريب مخدرات داخل الباذنجان !

مدمنو مخدرات بالدانمارك يصدرون مجلة “المساطيل”

سرق سيارتها واتصل بها ليعرف كيف يقوم بشتغيلها!

صور: اخ وأخت يفاجئان والديهما .. بعملية صادمة

الأكثر قراءة اليوم

الحمد الله فور وصوله رام الله : حدث اليوم كان مدبرا وهذا العمل لا يمثل أهل غزة وشعبنا

صور : اللواء "ماجد فرج" يتفقد المصابين بحادث تفجير موكب الحمدلله

صورة السنوار هدف بالتدريبات الامريكية الاسرائيلية المشتركة

ترامب يقيل وزير الخارجية ريكس تيلرسون

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال "الحمد الله" الإرهابية

ترامب يهدد العالم بقوات فضائية

عدو الأونروا اللَّدود ..توفيق أبو شومر

الأخبار الرئيسية

فرج والحمد الله - ارشيف

هآرتس: لا مصلحة لحماس باستهداف الحمد الله وفرج لانه اضر بها كثيرا

اضراب شامل

إضراب شامل يعمّ المدارس الحكومية بغزة

غزة - ارشيفية

مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق "صفقة القرن" بتاييد عربي وغياب الاونروا والسلطة

العاهل الأردني: القمة العربية القادمة ستدعم "القدس عاصمة لفلسطين"

الرئيس خلال استقباله الحمدلله وفرج

الرئيس خلال استقباله الحمدلله وفرج :جريمة محاولة الاغتيال مخطط لها ومعروفة الأهداف والمنفذين

الاتصالات الفلسطينية