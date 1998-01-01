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لبنانية تلد 6 أطفال بـ"حالة عالمية نادرة"

الأربعاء 14 مارس 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنانية تلد 6 أطفال بـ"حالة عالمية نادرة"



وكالات / سما /

كشفت إدارة إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، عن ولادة نادرة، حيث أنجت أم ستة أطفال، رغم أنها لم تخضع "لأي علاج أو تلقيح اصطناعي".

وأعلنت إدارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، في بيان، عن "حالة عالمية نادرة تتمثل في ولادة ستة أطفال من أم واحدة.

وقال البيان "لم يخطط هذا الثنائي اللبناني لحمل خامس، فهما أم وأب لأربعة أولاد. لذلك كان خبر هذا الحمل بمثابة صدمة لكليهما. ولكن المفاجأة الأكبر تمثلت أنها حامل بستة أطفال دفعة واحدة...".

وحسب البيان، فإم الأم "لم تخضع لأي علاج أو تلقيح اصطناعي. لذا تمحور الهدف الأوحد للزوجين حول صحة أو قدرتها على أن تحمل كل هذه الأجنة بسلامة".

فـ"الحمل بأكثر من جنين واحد يزيد من خطر الولادة المبكرة وما يرافق ذلك من تداعيات ومضاعفات علما أن هذه الأم قد أنجبت ثلاث مرات بعمليات قيصرية".

ودفعت هذه الأسباب وسواها الأم والأب "للجوء إلى طبيب مختص في طب وجراحة الجنين ومتابعة الحمل المتعثر.. في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت..".

و"تمت متابعة الحالة بشكل حثيث ودقيق لمعالجة وتفادي المضاعفات التي قد تواجه الأم والأجنة، وقد تقرر إجراء العملية اليوم الثلاثاء في الشهر السابع من الحمل نظرا إلى عدة أسباب منها النوبات المتكررة من الطلق المبكر وعدد الجراحات القيصرية السابقة".

و"تكللت العملية بالنجاح والخدج الستة بحالة مستقرة. 3 فتيان و3 فتيات انضموا إلى العائلة الكبرى في 13 آذار (مارس) 2018 لكنهم سوف يمضون أسابيع عدة في قسم حديثي الولادة لتخطي مخاطر وعواقب الولادة المبكرة".

#لبنانية #أطفال

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