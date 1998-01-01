كلية العودة تعقد سلسلة محاضرات ثقافية لموظفيها وطلبتها

غزة / سما /

عقدت دائرة شؤون الطلبة وخدمة المجتمع محاضرات ثقافية استهدفت موظفيها وطلبتها وذلك بهدف زيادة ثقافتهم حول مواضيع حيوية وهامة تخدمهم في حياتهم العملية.

حيث نظمت الدائرة محاضرة بعنوان "آلام الظهر والرقبة، والوقاية والعلاج" استهدفت طلبة وموظفي الكلية وقدم المحاضرة الأستاذ أحمد مهاني أخصائي أول علاج طبيعي ومدرب معتمد محلياً ودولياً، وتحدث فيها عن الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي وأهم أسباب آلامه، ومشاكل الجهاز العضلي الهيكلي وكيفية تشخيص المشاكل، وتحدث عن العلاج الطبيعي ووسائل العلاج الطبيعي في العلاج.

وفي سياق منفصل نظمت الدائرة محاضرة ثقافية أخرى بعنوان "السلامة المنزلية" استهدف طالبات الكلية وقدمها العقيد في وزارة الداخلية يحيى الشوبكي، حيث تناولت المحاضرة مفهوم السلامة المنزلية، والأخطار التي قد تؤثر على الأسرة في المنزل ومنها الكهرباء والغاز والمياه بالإضافة إلى المواد الخطرة ومنها الكيماوية ومواد التنظيف وتطرق أيضاً إلى أفران الحطب وكيفية التعامل معها.

وفي تعقيب له أكد الأستاذ فراس الجدي مشرف النشاط ومنسق خدمة المجتمع في الكلية أن هذه المحاضرات تأتي في إطار سعي دائرته لزيادة ثقافة الطلبة والموظفين حول موضوعات هامة وحيوية مؤكداً أنها تلامس الحياة اليومية لهم، موضحاً أن هذا النشاط هو ضمن سلسلة أنشطة ستعقدها الدائرة خلال المرحلة المقبلة لخدمة الكلية والمجتمع.