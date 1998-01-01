جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كلية العودة تعقد سلسلة محاضرات ثقافية لموظفيها وطلبتها

الأربعاء 14 مارس 2018 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقدت دائرة شؤون الطلبة وخدمة المجتمع محاضرات ثقافية استهدفت موظفيها وطلبتها وذلك بهدف زيادة ثقافتهم حول مواضيع حيوية وهامة تخدمهم في حياتهم العملية.

حيث نظمت الدائرة محاضرة بعنوان "آلام الظهر والرقبة، والوقاية والعلاج" استهدفت طلبة وموظفي الكلية وقدم المحاضرة الأستاذ أحمد مهاني أخصائي أول علاج طبيعي ومدرب معتمد محلياً ودولياً، وتحدث فيها عن الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي وأهم أسباب آلامه، ومشاكل الجهاز العضلي الهيكلي وكيفية تشخيص المشاكل، وتحدث عن العلاج الطبيعي ووسائل العلاج الطبيعي في العلاج.

وفي سياق منفصل نظمت الدائرة محاضرة ثقافية أخرى بعنوان "السلامة المنزلية" استهدف طالبات الكلية وقدمها العقيد في وزارة الداخلية يحيى الشوبكي، حيث تناولت المحاضرة مفهوم السلامة المنزلية، والأخطار التي قد تؤثر على الأسرة في المنزل ومنها الكهرباء والغاز والمياه بالإضافة إلى المواد الخطرة ومنها الكيماوية ومواد التنظيف وتطرق أيضاً إلى أفران الحطب وكيفية التعامل معها.

 وفي تعقيب له أكد الأستاذ فراس الجدي مشرف النشاط ومنسق خدمة المجتمع في الكلية أن هذه المحاضرات تأتي في إطار سعي دائرته لزيادة ثقافة الطلبة والموظفين حول موضوعات هامة وحيوية مؤكداً أنها تلامس الحياة اليومية لهم، موضحاً أن هذا النشاط هو ضمن سلسلة أنشطة ستعقدها الدائرة خلال المرحلة المقبلة لخدمة الكلية والمجتمع.

#كلية العودة #محاضرات

أخبار ذات صلة

صيدم وعواد يعلنان عدم ترخيص أية كلية للطب بفلسطين

الشاباك يزعم احباط سلسلة عمليات استشهادية لحماس في القدس وحيفا

معبر ايرز

الاحتلال يعلن عن سلسلة من الإجراءات خلال رمضان والعيد لاهالي غزة والضفة

معابر الضفة - ارشيف

الاحتلال يعلن عن سلسلة "تسهيلات " للفلسطينيين بالضفة و غزة في رمضان

خريطة

"الكابنيت" يناقش اليوم خطة لبناء سلسلة جدران حول مدن بالضفة

عرض أميركي لعباس :وقف الاستيطان مقابل العودة للمفاوضات ومحفزات اقتصادية

عرض أميركي لعباس :وقف الاستيطان مقابل العودة للمفاوضات ومحفزات اقتصادية

الأكثر قراءة اليوم

الحمد الله فور وصوله رام الله : حدث اليوم كان مدبرا وهذا العمل لا يمثل أهل غزة وشعبنا

صور : اللواء "ماجد فرج" يتفقد المصابين بحادث تفجير موكب الحمدلله

صورة السنوار هدف بالتدريبات الامريكية الاسرائيلية المشتركة

ترامب يقيل وزير الخارجية ريكس تيلرسون

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال "الحمد الله" الإرهابية

ترامب يهدد العالم بقوات فضائية

عدو الأونروا اللَّدود ..توفيق أبو شومر

الأخبار الرئيسية

فرج والحمد الله - ارشيف

هآرتس: لا مصلحة لحماس باستهداف الحمد الله وفرج لانه اضر بها كثيرا

اضراب شامل

إضراب شامل يعمّ المدارس الحكومية بغزة

غزة - ارشيفية

مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق "صفقة القرن" بتاييد عربي وغياب الاونروا والسلطة

العاهل الأردني: القمة العربية القادمة ستدعم "القدس عاصمة لفلسطين"

الرئيس خلال استقباله الحمدلله وفرج

الرئيس خلال استقباله الحمدلله وفرج :جريمة محاولة الاغتيال مخطط لها ومعروفة الأهداف والمنفذين

الاتصالات الفلسطينية