بلدية خان يونس تتلف 2 طن أغذية منتهية الصلاحية

خانيونس / سما /

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة كمية من المواد الغذائية التالفة منتهية الصلاحية والتي تقدر بـ (2) طن ضبطتها لجنة الرقابة الصحية المؤلفة من مفتشي قسم الصحة العامة في البلدية، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد ومباحث التموين وذلك خلال الجولات التفتيشية الاعتيادية التي تنفذها على المحلات التجارية المنتشرة في أنحاء المدينة خلال شهر فبراير الماضي من أجل تطبيق المعايير والأنظمة الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح مسؤول قسم الصحة العامة في دائرة الصحة والبيئة أ. سعيد الأسطل أن لجنة الرقابة الصحية تمكنت من ضبط كميات مختلفة من مواد غذائية متنوعة والتي تبين أنها منتهية الصلاحية وقد ظهر عليها علامات الفساد والتلف بعد الفحوصات الأولية، حيث تم تحرير (7) محاضر ضبط، وشملت الأغذية المتلفة الكيك وزيت الزيتون وكورن فلكس والألبان والأجبان والمكسرات والشيبس والفواكه والشوكلاته والكبدة وصدر الحبش والخضار المجمدة وعلب الفول.

وأشار الأسطل إلى أن المسلخ البلدي قد حقق الإشراف الطبي على (468) رأس ماشية صغيرة وكبيرة، بالإضافة إلى إتلاف لــ(242) كجم رئة و(246) كبدة بشكل جزئي، لافتاً إلى أنه تم الكشف على (8) حرف جديدة تم منحها عدم ممانعة لمزاولة المهنة، كما أن القسم استقبل (11) شكوى من المواطنين مؤكداً أنه تم متابعتها والتعامل معها، بالإضافة إلى توزيع (38) مخالفات وتحرير (33) إخطاراً للمخالفين للأنظمة الصحية.

وشددت بلدية خان يونس على أنها تضع صحة الموطن ضمن الاعتبارات الخاصة التي لا يمكن التهاون بها، وأنها تسعى جاهدةً على الدوام لتحقيق أفضل الشروط الصحية بما يعود بالسلامة العامة على المواطنين للحفاظ على حياتهم، داعيةً المواطنين إلى التعاون مع البلدية وإبلاغها بأي مكرهة أو مخالفة صحية حال ملاحظتها.