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حادثة هزت مصر.. يغتصب طفلا بالمقابر ويقطع لسانه

الأربعاء 14 مارس 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حادثة هزت مصر.. يغتصب طفلا بالمقابر ويقطع لسانه



القاهرة / وكالات /

تفشت بالمجتمع المصري، في الآونة الأخيرة، جريمة التحرش الجنسي بالأطفال من خلال أشخاص بالغين يعتبرهم البعض أنهم مرضى نفسيين؛ من أجل إرضاء رغباتهم الجنسية مستخدمين القوة والسيطرة على الأطفال.

وكان آخر هذه الوقائع ما شهدته منطقة حلوان، عندما أقدم متسول على الاعتداء جنسيا على طفل لم يبلغ التاسعة من عمره داخل مقابر عرب راشد التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وإثر اغتصابه للطفل قام بالتهام جزء من لسانه وشفتيه مما تسبب في قطع عرضى بلسانه وتهتكهما.

 وتبلغ إلى العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، والمقدم هاني أبو علم رئيس المباحث، من أسرة الطفل "عمر.ش.ح" 9 سنوات المقيم بمنطقة عرب غنيم بتعرض ابنهم إلى واقعة اغتصاب داخل مقابر عرب راشد مما نتج عنه قطع لسانه وتهتك شفتيه.

 على الفور، تم إخطار اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، ولخطورة الواقعة على المجتمع أصدر أوامر بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم هاني أبو علم رئيس مباحث حلوان ومعاونيه الرواد أحمد ماضي، ومحمد فتحي، وأحمد عاطف، وأحمد عباس أحمد الدالي.

وبإجراء التحريات ومناقشة المجني عليه، وتتبع المشاهدات الأخيرة للجاني داخل منطقة المقابر، تبين أن المتهم يعاني من إعاقة في اليد اليمنى 

ويقوم بالتسول بأماكن مختلفة منها محطات مترو الأنفاق وبجوار سنترال حلوان.

#مصر #اغتصاب #طفل

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