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آبل تصنع أول لوحة مفاتيح مقاومة للرواسب

الأربعاء 14 مارس 2018 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تصنع أول لوحة مفاتيح مقاومة للرواسب



وكالات / سما /

تقدمت شركة آبل بطلب الحصول على براءة اختراع لأول لوحة مفاتيح مقاومة للرواسب والملوثات بكل أشكالها في العالم، على أمل حل مشكلة بسيطة ابتليت بها الحواسيب منذ اليوم الأول لاختراعها.

وتأمل الشركة في حل مشكلة الملوثات مثل الأوساخ والغبار التي تقع في الفجوات بين المفاتيح وتسبب الأعطال الكهربائية وتلف وتآكل الأجزاء الداخلية، فضلا عن فقدان بعض وظائف اللوحة.

وواجهت شركة آبل على وجه الخصوص انتقادات بسبب الحساسية الشديدة للوحات مفاتيح أجهزتها في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها لوحة مفاتيح ماك بوك التي تتطلب استبدالها بالكامل في حال أصيبت بأي عطل، وهو أمر مكلف للغاية.

ويقترح طلب الحصول على براءة الاختراع عددا من الطرق التي يمكن من خلالها القضاء على هذه المشاكل، من ذلك تركيب غشاء تحت كل مفتاح وأيضا تزويد المفاتيح بتقنية تسمح مع كل نقرة بانبعاث هواء قادر على دفع الفتات المزعج والغبار بعيدا عن اللوحة، وغيرها من الآليات التي ستجعل من لوحة المفاتيح الجديدة الأولى في العالم المضادة للغبار والأتربة والسوائل التي تسقط بين المفاتيح.

وعلى الرغم من أن هذه المسألة قد تبدو صغيرة، إلا أن الرواسب والملوثات يمكن أن تعطل آلة متطورة للغاية، ومن المتوقع أن تقوم شركة آبل بتحديث خط جهاز ماك بوك هذا العام، ما يرجح إمكانية وصول التصميم الجديد للوحة المفاتيح قريبا جدا، فيما يشير الكثيرون إلى أن آبل تعرف بغزارة براءات الاختراع، إلا أنها لا تطبق جميع أفكارها.

#آبل #لوحة مفاتيح

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