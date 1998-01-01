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خشية حرب عالمية ثالثة.. إنشاء "مستوطنات مريخية" قريباً

الأربعاء 14 مارس 2018 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خشية حرب عالمية ثالثة.. إنشاء "مستوطنات مريخية" قريباً



وكالات / سما /

يعتزم الملياردير الأميركي إلون ماسك مؤسس شركة سبايس إكس البدء بتسيير رحلات تجريبية لمركبة فضائية في أولى خطوات مشروع بناء قواعد بشرية في القمر والمريخ.

وقال ماسك في مؤتمر في تكساس إن هذه المركبة قد تبدأ بتنفيذ "رحلات قصيرة ذهاباً وإياباً في الفصل الأول من العام المقبل".

والهدف من هذا المشروع على المدى الطويل هو إنشاء قواعد على المريخ، في ما يرى إلون ماسك أنه خطة ضرورية لتأمين مكان عيش آخر للبشر في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة.

وقال "نريد أن نتثبّت أنه سيبقى مكان آخر يمكن للحضارة البشرية أن تنطلق فيه مجدداً".

وأضاف "لذا سيكون من المهم إنشاء قاعدة على #القمر وقاعدة على المريخ".

ويعدّ إلون ماسك البالغ من العمر 46 عاماً أحد أكبر المبتكرين في العالم.

وقد أطلقت شركته في السادس من شباط/فبراير الماضي صاروخاً ثقيلا "فالكون هافي" وصفته بأنه "أقوى صاروخ في العالم"، حاملاً إلى #الفضاء دمية ببزّة فضائية وسيّارة تعمل بالكهرباء.

وكانت شركة "سبايس إكس" أعلنت أنها تعتزم إرسال سائحين إلى الفضاء في أواخر العام 2018، في رحلة تدور حول القمر وتعود إلى الأرض، على خطى رحلات "أبولو" التي أطلقتها وكالة الفضاء الأميركية بين الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.

#المريخ

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