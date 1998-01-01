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كيف توقف الإشعارات على شاشة قفل الهاتف

الأربعاء 14 مارس 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف توقف الإشعارات على شاشة قفل الهاتف



وكالات / سما /

قد تسبب كثرة ظهور الإشعارات على شاشة قفل الهاتف الذكي حيرة للمستخدم، لكن يمكن لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل أندرويد 8.1 تغيير هذا الوضع في قائمة الإعدادات تحت بند "التطبيقات والإشعارات"، حيث يمكن مواءمة خيارات الإشعارات لكل تطبيق على حدة.

وبحسب إصدار أندرويد توجد الإعدادات تحت بند "التطبيقات"، بالإضافة إلى وجود إعدادات تفصيلية لكل تطبيق على حدة تحت بند "الإشعارات".

أما بالنسبة لأصحاب الأجهزة المزودة بنظام آبل "آي أو إس" فيمكن إيقاف الإشعارات عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند "الرسائل"، حيث يمكن للمستخدم هنا ضبط إذا كان يُسمح للتطبيق بإرسال إشعارات إلى شاشة القفل، وما نوعية هذه الإشعارات.

#الإشعارات #الهاتف

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