نيمار يلجأ إلى لعبة ألكترونية للهروب من ملل الإصابة

وكالات / سما /

أنهت الإصابة مبكرا مشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في منافسات كرة القدم مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو الآن يسابق الزمن ليكون جاهزا للتواجد مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم (روسيا 2018).

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن نيمار يحتاج لفترة طويلة قد تمتد إلى 3 أشهر للتعافي، بعد أن أجرى جراحة في كاحله قبل أسبوعين.

ويتغلب نيمار على فترات الملل التي يعاني منها، بخوض منافسات الألعاب الإلكترونية على الإنترنت، حيث يلعب مع منافسين له من جميع أنحاء العالم.

نشر النجم البرازيلي صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، يظهر فيها أن وسط لعبة مع 9 أشخاص “أون لاين”.

لا يعد نيمار غريبا على تلك الألعاب، فهو شارك في الكثير من بطولات العالم، ولعب أيضا في الكثير من المنافسات التي تقام على هامش الأحداث الخيرية.