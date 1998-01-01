جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

تطورات خطيرة في "سد النهضة" الإثيوبي تقلق مصر

الأربعاء 14 مارس 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات خطيرة في "سد النهضة" الإثيوبي تقلق مصر



القاهرة /وكالات/

شهد سد النهضة الإثيوبي تطورات خطيرة قد تقلق الجانب المصري، حيث أعلنت مديرة مكتب سد النهضة الإثيوبي، فقرتي تامر، أنه تم إنجاز 64 بالمائة من مراحل بناء السد.

وقالت المسؤولة الإثيوبية، إنه تم تطوير قوة توليد الطاقة للسد من 5 آلاف و250 ميجاوات إلى 6 آلاف و450 ميجاوات.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية إن أفرادًا من قوات الدفاع والشرطة في إثيوبيا اشتروا سندات لدعم السد.

وأوضح بعض أفراد قوات الدفاع والشرطة في إثيوبيا، في اجتماع عقد السبت الماضي، أنهم بدأوا شراء السندات منذ البدء في عمليات بناء السد وحتى اليوم.

وأكدوا أنهم سيواصلون دعمهم للسد لأنه "سيلعب دورا هاما في تطوير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد"، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية .

من جانبه، أكد الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري المصري الأسبق، أن الإعلان الإثيوبي يهدف للترويج ولم الشمل الداخلي للدولة الإثيوبية لإتمام بناء السد بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

ولفت القوصي، إلى أن الصور الضوئية تؤكد عدم وجود تخزين من الجانب الإثيوبي، مضيفا أن مرحلة التخزين لن تمر إلا بعد الاتفاق مع دول المصب السودان ومصر.

#سد النهضية #مصر #اثيوبيا

أخبار ذات صلة

وزير الري الإثيوبي: «سد النهضة» سيعود بالنفع على دول المصب..

«الري»: لم نصل إلى نتيجة مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة بسبب تعنتهم الواضح

سد النهضة - ارشيف

مصر : فشل مشاورات سد النهضة "الفنية" مع أثيوبيا

الجيش المصري ينشر بيانا ثالثا بشأن تطورات العملية الشاملة "سيناء 2018"

تفاصيل خطيرة عن تجنيد "الموساد" لشباب سيناء

جيهان السادات عن شيرين: "خطيرة".. والأخيرة ترد (فيديو)

الأكثر قراءة اليوم

الحمد الله فور وصوله رام الله : حدث اليوم كان مدبرا وهذا العمل لا يمثل أهل غزة وشعبنا

صور : اللواء "ماجد فرج" يتفقد المصابين بحادث تفجير موكب الحمدلله

صورة السنوار هدف بالتدريبات الامريكية الاسرائيلية المشتركة

ترامب يقيل وزير الخارجية ريكس تيلرسون

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال "الحمد الله" الإرهابية

ترامب يهدد العالم بقوات فضائية

عدو الأونروا اللَّدود ..توفيق أبو شومر

الأخبار الرئيسية

فرج والحمد الله - ارشيف

هآرتس: لا مصلحة لحماس باستهداف الحمد الله وفرج لانه اضر بها كثيرا

اضراب شامل

إضراب شامل يعمّ المدارس الحكومية بغزة

غزة - ارشيفية

مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق "صفقة القرن" بتاييد عربي وغياب الاونروا والسلطة

العاهل الأردني: القمة العربية القادمة ستدعم "القدس عاصمة لفلسطين"

الرئيس خلال استقباله الحمدلله وفرج

الرئيس خلال استقباله الحمدلله وفرج :جريمة محاولة الاغتيال مخطط لها ومعروفة الأهداف والمنفذين

الاتصالات الفلسطينية