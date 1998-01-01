تطورات خطيرة في "سد النهضة" الإثيوبي تقلق مصر

القاهرة /وكالات/

شهد سد النهضة الإثيوبي تطورات خطيرة قد تقلق الجانب المصري، حيث أعلنت مديرة مكتب سد النهضة الإثيوبي، فقرتي تامر، أنه تم إنجاز 64 بالمائة من مراحل بناء السد.

وقالت المسؤولة الإثيوبية، إنه تم تطوير قوة توليد الطاقة للسد من 5 آلاف و250 ميجاوات إلى 6 آلاف و450 ميجاوات.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية إن أفرادًا من قوات الدفاع والشرطة في إثيوبيا اشتروا سندات لدعم السد.

وأوضح بعض أفراد قوات الدفاع والشرطة في إثيوبيا، في اجتماع عقد السبت الماضي، أنهم بدأوا شراء السندات منذ البدء في عمليات بناء السد وحتى اليوم.

وأكدوا أنهم سيواصلون دعمهم للسد لأنه "سيلعب دورا هاما في تطوير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد"، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية .

من جانبه، أكد الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري المصري الأسبق، أن الإعلان الإثيوبي يهدف للترويج ولم الشمل الداخلي للدولة الإثيوبية لإتمام بناء السد بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

ولفت القوصي، إلى أن الصور الضوئية تؤكد عدم وجود تخزين من الجانب الإثيوبي، مضيفا أن مرحلة التخزين لن تمر إلا بعد الاتفاق مع دول المصب السودان ومصر.