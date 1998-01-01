آرسنال يوافق على بيع بيليرين

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي آرسنال قد وافق على بيع نجمه الإسباني هيكتور بيليرين ظهير أيمن الفريق، خلالسوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط أسم هيكتور بيليرين بالرحيل عن فريق آرسنال الصيف الماضي، والانضمام لبرشلونة الإسباني، ولكن الصفقة لم تتم، واستغنى النادي الكتالوني عن فكرة ضمه.

وذكرت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية أن اللاعب بات يرغب في الرحيل عن صفوف ناديه اللندني، ولكن ليس لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة أن نادي يوفنتوس الإيطالي يعتبر المرشح الأوفر حظًا بالفوز بصفقة هيكتور بيليرين، ويزاحمه أيضًا مانشستر سيتي المهتم بضم اللاعب منذ الصيف الماضي، ولكن إدارة النادي اللندني تفضل عدم بيعه لفريق منافس في البريميرليج، لذلك يعتبر اليوفي الأقرب لضمه.

وأضافت الصحيفة أن إدارة آرسنال استسلمت، وقررت الموافقة على بيع هيكتور بيليرين في الميركاتو الصيفي المقبل، وحددت مبلغ 50 مليون استرليني لمن يرغب في الظفر بخدماته.

الجدير بالذكر أن هيكتور بيليرين قد شارك مع فريق آرسنال هذا الموسم في 36 لقاء، ونجح في إحراز ثلاثة أهداف، وصناعة اثنين آخرين، وينتهي عقده مع الجانرز عام 2023.