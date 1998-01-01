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وسام بن يدر يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 14 مارس 2018 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسام بن يدر يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

دخل المهاجم الفرنسي ذو الأصول التونسية وسام بن يدر تاريخ دوري أبطال أوروبا من الباب الواسع عقب تسجيل هدفين في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة الليلة.

وكان إشبيلية الإسباني قد أقصى الشياطين الحمر من الدور ثمن النهائي في معقلهم وبين أنصارهم، على ملعب أولد ترافورد عقب التغلب عليهم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وصنع بن يدر الفارق سريعًا عقب دخوله إلى أرض الملعب، حيث افتتح مجال التسجيل في الدقيقة الرابعة والسبعين بعد استلام تمريرة مميزة في عمق دفاع أحمر مانشستر، قم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والسبعين مستغلًا سوء تمركز لاعبي اليونايتد وخطأ الحارس الإسباني الدولي والمطلوب في ريال مدريد الإسباني، دافيد دي خيا.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أصبح أول بديل في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ثنائية في شباك مانشستر يونايتد.

وعلق بن يدر على تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي قائلًا “أنا سعيد جدًا بالتأهل. لقد كانت مباراة لن ننساها. إنه أسعد يوم في حياتي. إنها المرة الأولى منذ سنوات لنكون في ربع النهائي. أنا سعيد للغاية”.

#وسام بن يدر #دوري أبطال أوروبا

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