هآرتس: لا مصلحة لحماس باستهداف الحمد الله وفرج لانه اضر بها كثيرا

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه لا يمكن أن تكون مصلحة لحركة حماس في استهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله وميدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، مشيرة إلى أن استهدافه بهذا الشكل يضر بها كثيرًا.

وقالت الصحيفة إنه لا يمكن أن يكون لحماس مصلحة بالمس بكبار مسئولي السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي كانوا في طريقهم لافتتاح مشروع لتنقية مياه المجاري الذي ينتظره سكان شمال غزة منذ سنوات.

وأضافت الصحيفة في مقالة للكاتبة في الصحيفة "عميرا هاس" الأربعاء: "قبل توجيه أصابع الاتهام باتجاه محمد دحلان أيضًا أو عناصر سلفية؛ يمكن الافتراض أن التفجير من صناعة شبان عديمي التوجه السياسي ولديهم قدرة على الحصول على المتفجرات وتأثروا من إظهار السلطة كمتعاونة مع إسرائيل وأنها تخلت عن غزة وبالتالي فقد أقدموا على فعلتهم".