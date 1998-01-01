زيدان يشعر بالقلق بسبب تهور جاريث بيل

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية في الأونة الأخيرة، عن شعور المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بالقلق، بسبب التهور المستمر النجم الويلزي جاريث بيل هذا الموسم وحصوله على عددًا كبيرًا من الكروت الصفراء.

ويعاني الدولي الويلزي جاريث بيل البالغ من العمر 28 عاماً، من قلة المشاركة مع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد في الموسم الجاري، وذلك قد يدفعه إلى الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وبعد اهتمام مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بالنجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فأن النجم الويلزي جاريث بيل حصل على 4 كروت صفراء في أخر تسعة مباريات لنادي ريال مدريد الإسباني في بطولة الليجا، وهو الشيء الذي يقلق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت إلى أن المثير للاهتمام، حصول العملاق الويلزي جاريث على جميع الكروت الصفراء في ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي ريال مدريد، اثنان كان بسبب تدخلات عنيفة ضد لاعبين، والبطاقتين الأخرتين بسبب التعليق على الحكام، وهو ما يريد زيدان القضاء عليه سريعاً.

وأوضحت أن في حالة حصول جاريث بيل على كأرت أصفر أخر سيغيب عن مواجهة في بطولة الدوري الإسباني، وهو ما سيدفع زيدان إلى الاعتما على لاعب أخر في تشكيل ريال مدريد.