رئيس الوزراء التركي يهنئ بسلامة الحمد الله ويأمل بمحاسبة الجناة

رام الله / سما /

هنأ رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدرم بسلامة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد الحادث الاجرامي، الذي تعرض له موكبه، يوم أمس، في قطاع غزة، أثناء التوجه لافتتاح مشروع تنقية المياه، معربا عن أمله الكشف بأسرع وقت عن المسؤولين، وامتثالهم امام العدالة.

وتمنى رئيس الوزراء التركي في رسالة التهنئة الصحة والسعادة لأخيه العزيز، والشفاء العاجل للجرحى في الاستهداف المذكور، والرفاه والسعادة للشعب الفلسطيني الصديق، والشقيق، مشددا على أهمية السلام والمصالحة بين الفلسطينيين في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها فلسطين.

كما جدد تأكيده وقوف شعبه وحكومته الى جانب الفلسطينيين دائما، في مساعيهم لرفاه شعبهم الفلسطيني.