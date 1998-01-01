حنا عيسى والشيوخي يبحثان التعاون المشترك لمواجهة برامج التهويد وحماية المقدسات

رام الله / سما /

التقى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى في مقر الهيئة بمكتبه في مدينة رام الله مع رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي بهدف بحث التعاون المشترك لمواجهة برامج التهويد الإسرائيلية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية بالتكامل مع جميع الفعاليات الرسمية والوطنية والاهلية والشعبية .

وأكد الدكتور حنا عيسى والمهندس عزمي الشيوخي على وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني .

وشدد عيسى والشيوخي على ضرورة توحيد كل الجهود لحماية القدس والمقدسات من برامج التهويد في ظل ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني والجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الصامد وبحق مقدساته وحقوقه الوطنية .

وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على كافة المستويات الداخلية والخارجية وفي المحافل الدولية كافة .