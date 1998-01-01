المانيا ترفع مساعداتها للاونروا والسلطة بأضعاف ما كانت عليه

القدس المحتلة / سما /

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية ان المانيا زادت بصورة ملموسة مساعداتها الى السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا، خلال ولاية المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

وكشفت هذه المعلومات بعد استجواب قدمته نائبة رئيس حزب "البديل" الالماني اليميني المتطرف بياريكس فون-شكورك، حيث ذكرت الصحيفة بان هذه النائبة التزمت لها خلال مقابلة أجريت معها مؤخرا بأن تفحص موضوع المساعدات الألمانية للفلسطينيين واثارة الموضوع للنقاش.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فان المساعدات المالية المقدمة لوكالة الاونروا ازدادت من 3 مليون يورو عام 2005 وهو العام الذي بدأت فيها ميركل ولايتها الأولى الى 80 مليون يورو عام 2017، ويأتي هذا في الوقت الذي تقوم به الولايات المتحدة بتقليص مساعداتها للمنظمة الأممية.

وذكر التقرير ان الميزانية هذا العام ستشمل 17 مليون يورو للاونروا، واشير بشكل واضح الى ان الحكومة الألمانية تدرس زيادة المساعدات.

وقال التقرير ان المساعدات الحكومية الألمانية للسلطة الفلسطينية ارتفعت من 15 مليون يورو عام 2005 الى 56 مليون يورو عام 2017، وبحسب التقرير فانه في سنوات معينة طالبت إسرائيل المانيا بزيادة مساعداتها الى السلطة الفلسطينية لخلق ظروف مريحة لدعم عملية السلام.