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الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين لشهر شباط، 02/2018

الأربعاء 14 مارس 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر شباط 2018 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2018، بواقع 0.27% في قطاع غزة، وبمقدار 0.22% في القدس J1*، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% في الضفة الغربية**.

السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 9.44%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 7.20%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.45%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.82%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.49%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.13%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 4.55%، وأسعار البيض بنسبة 3.72%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.79%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.75%، وأسعار الطحين بنسبة 1.30%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2018 مع شهر شباط 2017 تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.94%، بواقع 1.59% في الضفة الغربية**، وبمقدار 0.44% في القدس J1*، وبمقدار 0.37% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.27% خلال شهر شباط 2018 مقارنة بشهر كانون ثاني 2018، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 15.29%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 9.99%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 7.36%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.10%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.80%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 2.26%، وأسعار الأرز بمقدار 2.13%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 11.81%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 7.98%، وأسعار الطحين بنسبة 2.15%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.76%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضاً مقداره 0.22% خلال شهر شباط 2018 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2018، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 20.65%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.26%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.39%، وأسعار الأرز بمقدار 1.32%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 22.57%، وأسعار البيض بنسبة 3.62%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 2.51%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.66%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.62%.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% خلال شهر شباط 2018 مقارنة بشهر كانون ثاني 2018، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.71%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.34%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.12%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 2.93%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.84% وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.76%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 5.31%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.12%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.94%.

#الإحصاء الفلسطيني

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