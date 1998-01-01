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عشراوي: التفجير الجبان يستهدف المصالحة والمصلحة الفلسطينية

الأربعاء 14 مارس 2018 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  محاولة اغتيال واستهداف موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة واصفة إياه بالعمل الجبان والإجرامي .

وقالت على لسان عضو اللجنة د. حنان عشراوي:" إن هذا العمل المستهجن والخارج عن النهج الوطني والأخلاقي يستهداف المصالحة والمصلحة الوطنية الفلسطينية والقضية الفلسطينية بكاملها".

وأشارت إلى أن هذه الجريمة البغيضة والشائنة يجب أن تزيدنا عزيمة وإصرارا على إنهاء الانقسام  ومواصلة الجهود لإتمام المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الموحد، وملاحقة ومعاقبة المجرمين في إطار سيادة القانون، ووضع حد للفلتان الأمني والإجرامي في الوطن، وضمان حماية الوطن والمواطن من خلال منظومة أمنية موحدة.

#حنان عشراوي

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