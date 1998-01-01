بلدية غزة ووزارة الثقافة يفتتحان معرضا فنيا للفنان محمود المقيد

غزة / سما /

افتتحت قرية الفنون والحرف التابعة لـ بلدية غزة بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون بوزارة الثقافة معرضاً للفن التشكيلي بعنوان "صرخة إبداع " للفنان من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية محمود المقيد ضمن جهود التعاون بين البلدية والوزارة لتعزيز المشهد الثقافي في المدينة

وحضر حفل الافتتاح وكيل مساعد وزارة الثقافة د.أنور البرعاوي ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز في بلدية غزة م. عماد صيام، ومديرة القرية م . نهاد شقليه، والفنان المقيد، ولفيف من المهتمين.

وقال د أنور البرعاوي إن افتتاح المعرض يجسد صورة الإبداع التي يتميز بها الشباب الفلسطيني في مختلف المجالات الفنية والإبداعية ويعبر عن صمود الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن إعاقة النطق والسمع التي يعاني منها الفنان المقيد لم تثنه عن مواصلة حلمه وإيصال صوته بمستوى عال من خلال ريشته المبدعة وتجسيد أحلام وطموحات وآمال وآلام أبناء شعبنا .

من جهته أشار صيام أن معرض "صرخة ابداع " يأتي في إطار التعاون المستمر بين بلدية غزة ووزارة الثقافة والجهود المستمرة والمتكاملة لإثراء المشهد الثقافي الفلسطيني في مدينة غزة.

بدوره أوضح الفنان المقيد أن رسالته من خلال المعرض هي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون مواهب عظيمة بحاجة لاهتمام ورعاية واحتضان، موجهاً شكره لبلدية غزة ووزارة الثقافة على رعايتهما للمعرض، داعياً كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للعمل على مساعدة ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

يشار إلى أن المعرض يتكون من (20) لوحة فنية رسمها الفنان المقيد بين عامي 2016-2018 وتتناول عدة قضايا وطنية ومجتمعية ويستمر في استقبال الزوار حتى مساء اليوم الأربعاء .