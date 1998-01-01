جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة ووزارة الثقافة يفتتحان معرضا فنيا للفنان محمود المقيد

الأربعاء 14 مارس 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتحت قرية الفنون والحرف التابعة لـ بلدية غزة بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون بوزارة الثقافة معرضاً للفن التشكيلي بعنوان "صرخة إبداع " للفنان من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية محمود المقيد ضمن جهود التعاون بين البلدية والوزارة لتعزيز المشهد الثقافي في المدينة

وحضر حفل الافتتاح وكيل مساعد وزارة الثقافة د.أنور البرعاوي ومدير عام الشؤون الثقافية  والمراكز في بلدية غزة م. عماد صيام، ومديرة القرية م . نهاد شقليه، والفنان المقيد، ولفيف من المهتمين.

وقال د أنور البرعاوي إن افتتاح  المعرض يجسد صورة الإبداع التي يتميز بها الشباب الفلسطيني في مختلف المجالات الفنية والإبداعية ويعبر عن صمود الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن إعاقة النطق والسمع التي يعاني منها الفنان المقيد لم تثنه عن مواصلة حلمه وإيصال صوته بمستوى عال من خلال ريشته المبدعة وتجسيد أحلام وطموحات وآمال وآلام أبناء شعبنا .

من جهته أشار صيام أن معرض "صرخة ابداع " يأتي في إطار التعاون المستمر بين بلدية غزة ووزارة الثقافة والجهود المستمرة والمتكاملة لإثراء المشهد الثقافي الفلسطيني في مدينة غزة.

بدوره أوضح الفنان المقيد أن رسالته من خلال المعرض هي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون مواهب عظيمة بحاجة لاهتمام ورعاية واحتضان، موجهاً شكره لبلدية غزة ووزارة الثقافة على رعايتهما للمعرض، داعياً كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للعمل على مساعدة ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

يشار إلى أن المعرض يتكون من (20) لوحة فنية رسمها الفنان المقيد بين عامي 2016-2018 وتتناول عدة قضايا وطنية ومجتمعية ويستمر في استقبال الزوار حتى مساء اليوم الأربعاء .

#بلدية غزة #وزارة الثقافة

أخبار ذات صلة

وزير الثقافة

طرد موظفي حكومة الوفاق من وزارة الثقافة في غزة و الوزارة تستنكر

الرئيس عباس

نداء عاجل من والد طفل في غزة للرئيس محمود عباس

احمد يوسف يعتذر للرئيس محمود عباس

فوزي برهوم

حماس تعتذر للرئيس الفلسطيني محمود عباس !!

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يلتقي وفدا من حماس

الرئيس عباس

الحساينة: الرئيس محمود عباس سيتوجه قريبا إلى قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صور : اللواء "ماجد فرج" يتفقد المصابين بحادث تفجير موكب الحمدلله

صورة السنوار هدف بالتدريبات الامريكية الاسرائيلية المشتركة

حماس تدين استهداف موكب الحمدلله وتستهجن اتهامات السلطة لها

ترامب يقيل وزير الخارجية ريكس تيلرسون

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال "الحمد الله" الإرهابية

ترامب يهدد العالم بقوات فضائية

الأمم المتحدة تعلن توفير 30 مليون دولار لدعم اللاجئينالفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

غزة - ارشيفية

بحضور عربي- اسرائيلي وغياب السلطة.. تفاضيل: مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق "صفقة القرن"

العاهل الأردني: القمة العربية القادمة ستدعم "القدس عاصمة لفلسطين"

الرئيس خلال استقباله الحمدلله وفرج

الرئيس خلال استقباله الحمدلله وفرج :جريمة محاولة الاغتيال مخطط لها ومعروفة الأهداف والمنفذين

الحمدلله

الحمد الله فور وصوله رام الله : حدث اليوم كان مدبرا وهذا العمل لا يمثل أهل غزة وشعبنا

الحمدلله لدى وصوله غزة

صور وفيديو : نجاة رئيس الوزراء الحمد الله ومدير المخابرات فرج من محاولة اغتيال في غزة

الاتصالات الفلسطينية