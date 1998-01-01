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إضراب شامل يعمّ المدارس الحكومية بغزة

الأربعاء 14 مارس 2018 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شامل يعمّ المدارس الحكومية بغزة



غزة / سما /

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، في كافة المدارس الحكومية ومديريات التعليم في قطاع غزة احتجاجًا على تنصل الحكومة من حقوق الموظفين.

وقالت نقابة المعلمين في بيان لها، إن أبواب المدارس ووزارة التعليم والمديريات مغلقة بشكل كامل اليوم، وذلك رفضًا للتقاعد المالي المفروض على المعلمين، وسياسة التفريق بين معلمي المحافظات الشمالية والجنوبية، وكذلك للمطالبة بصرف رواتب وعلاوات معلمي السلطة بغزة كاملة أسوة بمعلمي السلطة برام الله ورفضاً للإجراءات العقابية بحق غزة.

بدورها، دعمت نقابة الموظفين في القطاع العام فعالية نقابة المعلمين في الاضراب الشامل في المدارس الحكومية ومرافق وزارة التربية والتعليم اليوم، مؤكدةً على حقوقهم الوظيفية ومطالبهم المشروعة.

ووجهت النقابة في بيان، التحية للمعلمين المخلصين والمعلمات المخلصات، ولكل موظفينا وموظفاتنا الذين يؤدون خدماتهم الوظيفية للمواطن الفلسطيني دون كلل أو ملل على الرغم من القهر الوظيفي الذي يتعرضون له من قبل حكومة الحمد الله جراء تنكرها لحقوقهم الوظيفية.

واستنكرت استمرار تنكر وتجاهل حكومة الوفاق  للحقوق الوظيفية المشروعة لكل موظفي القطاع العام المدنيين، وأفراد قوى الأمن الذين يسهرون على حماية الوطن والمواطن.

وقالت النقابة إن تمكين الحكومة يتم من خلال إنهاء ملف الموظفين ودمجهم وتسكينهم على الهياكل التنظيمية وسلم رواتب موحد وصرف رواتبهم كاملة والاعتراف بكافة حقوقهم الوظيفية.

وأكد أن نجاح المصالحة مرتبط ارتباطا وثيقا بحل ملف الموظفين حلا عادلا، والعكس صحيح، رافضةً بشكل قاطع الإجراءات التعسفية لحكومة الحمد الله بحق موظفي السلطة بغزة والمتمثلة بالخصم من الرواتب والتقاعد القسري، ونرفض استمرار العقوبات على قطاع غزة.

وشددت النقابة على أنها ستستمر في الفعاليات النقابية حتى يتم انتزاع كل الحقوق الوظيفية المشروعة، ويشعر الموظفين بالأمان الوظيفي الكامل.

#اضراب #مدارس #غزة

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