اتحاد نقابات العمال يدين الاعتداء على موكب الحكومة

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلاً بأمينه العام شاهر سعد ونائبه راسم البياري الاعتداء الآثم الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج خلال زيارتهم لقطاع غزة.

وأكد الاتحاد على أن هذا الفعل مدان من قبل فئات ومستويات شعبنا كافة، لأنه لا يخدم مساعي دفع المصالحة إلى الأمام، وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا في تحقيق الوحدة الوطنية.

وطالب الاتحاد حركة حماس بالوقوف عند مسؤولياتها وجلب الفاعلين وتقديمهم للعدالة لينالوا القصاص الذي يستحقون، وقطع الطريق على ما يحاك لنا من خطط لتصفية المشروع الوطني، وتعبيد مزيداً من الطرق لتمرير صفقة القرن، وعلى حماس أن تثبت في هذه اللحظة وأمام هذا الخطب العظيم بأنها ليست شريكة في كل ذلك.

وشدد في الوقت نفسه على وقوف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بكل كوادره وعماله وعاملاته إلى جانب الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن وحكومته برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.