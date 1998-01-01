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صيدم يقرر إعادة 260 موظفا إلى عملهم في قطاع غزة

الأربعاء 14 مارس 2018 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم يقرر إعادة 260 موظفا إلى عملهم في قطاع غزة



رام الله / سما /

أصدر وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم اليوم، قرارا يقضي بإعادة 260 موظفا إلى عملهم في المحافظات الجنوبية.

وأوضح صيدم في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي بناء على احتياجات المدارس ومديريات التربية والتعليم العالي والوزارة بما يضمن سير العمل فيها ويخدم المسيرة التعليمية.وأشار إلى أن مديريات التربية ستتواصل مع هؤلاء الموظفين بغرض مراجعتها لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

يُشار إلى أن هذا القرار سبقه قرارات بإعادة 1200 موظف إلى عملهم في المحافظات الجنوبية ليصبح مجمل العدد 1460 موظفا.

#صيدم #غزة #موظفين

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