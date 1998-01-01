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جنين: قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين

الأربعاء 14 مارس 2018 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، أربعة مواطنين، بينهم أسيران محرران، من بلدات السيلة الحارثية وصانور وسيريس في محافظة جنين، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين خالد عبد العزيز جرادات، والمدرس محمد يحيى طحاينة، بعد اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بعد مداهمة منزليهما، كما داهمت منزل المواطن محمد الشلبي وفتشته واستجوبت ساكنيه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طارق نايف العيسة، بعد اقتحام منزله في بلدة صانور، والمواطن قسام مأمون نجم بعد اقتحام بلدة سيريس جنوب المحافظة، ومداهمة منزله وتفتيشه.

#الاحتلال #اعتقال

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