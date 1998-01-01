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ترامب يهدد العالم بقوات فضائية

الأربعاء 14 مارس 2018 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهدد العالم بقوات فضائية



وكالات / سما /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن إمكانية تشكيل "قوات فضائية"، يمكنها القيام بأعمال قتالية في الجو والأرض والبحر.

وقال ترامب خلال زيارة قصيرة إلى قاعدة "ميرامار" الجوية في ضاحية سان دييغو جنوبي كاليفورنيا إن "استراتيجيتي الأمنية الجديدة تعترف بأن الفضاء قد يكون مجالا للأعمال القتالية، ومثلما ما لدينا قوات جوية سنشكل قوات فضائية إلى جانب الجيش البري والأسطول البحري".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه في البداية لم يأخذ هذه الفكرة على محمل الجد، لكن بعد ذلك توصل "لاستنتاج بأنها فكرة ممتازة وربما يجب علينا فعلها".

وتعمل الولايات المتحدة، ودول أخرى، على تطوير أنظمة فضائية دفاعية مختلفة، بالإضافة إلى الأقمار الاصطناعية العسكرية، كما أن الولايات المتحدة لديها مركبة فضائية غير مأهولة، يتم التكتم على رحلاتها بشكل صارم.

#دونالد ترامب

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