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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

الأربعاء 14 مارس 2018 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة



الضفة المحتلة / سما /

داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق شرق نابلس فيما اعتقلت 7مواطنين من الضفة بينهم اسير محرر.

وافاد شهود عيان ان دوريات الاحتلال اقتحمت سهل روجيب وبلدة روجيب وشارع القدس ونصبت حواجز طيارة، وتم رصد اقتحام منزل في بلدة روجيب يعود للزميل الصحخفي عميد دويكات وعدة منازل في بلدة سالم بينها منزل الصحفي ناصر اشتيه في بلدة سالم. كما تم اعتقال. محمد بدر حمادنة، عصيرة الشمالية؛ نابلس، طالب في جامعة النجاح .

من جانب متصل اعتقلت الأسير المحرر طارق نايف العيسه (33 عاما) عقب مداهمة منزله في قرية صانور جنوب جنين . كما اعتقلت الشاب قسام نجم من بلدة سيريس بالقضاء.
واقتحمت قوة للاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين واعتقلت خالد عبد العزيز جرادات و محمد يحيى طحاينة.


ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال احمد هيثم القواسمة، وابراهيم الزير من حرملة شرق بيت لحم.

#الاحتلال #اعتقال

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