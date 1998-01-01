العاهل الأردني: القمة العربية القادمة ستدعم "القدس عاصمة لفلسطين"

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أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنّ "القمة المقبلة لجامعة الدول العربية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في نيسان المقبل، ستدعم جعل مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية".

وذكر بيان للقصر الملكي نقلته وكالة أنباء (بترا) الرسمية أن الملك "شدد على أهمية القمة العربية المقبلة في تنسيق وتوحيد المواقف العربية الداعمة للحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان الأردن قد أعرب مراراً عن قلقه إزاء وضع القدس عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بالمدينة المقدسة كعاصمة لإسرائيل.

وتشرف عمان على المقدسات الإسلامية داخل الشطر الشرقي لمدينة القدس، والذي كان تحت السيادة الأردنية حين احتلته إسرائيل في حرب 1967، في الوقت الذي تدير فيه الدولة العبرية المعابر، وذلك وفقاً لاتفاق السلام الموقع بين الطرفين عام 1994.

وستعقد قمة رؤساء الدول الـ22 الأعضاء في الجامعة العربية في أبريل (نيسان) المقبل بالرياض كما أقر في القمة السابقة بالأردن في مارس (آذار) من عام 2017.