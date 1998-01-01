بيان من المثقفين الفلسطينيين حول استهداف موكب رئيس الوزراء بغزة

غزة/سما/

نحن الموقعين أدناه من أبناء قطاع غزة القابضين على جمر الوحدة الوطنية، التواقين إلى الحرية، نعلن بصوت عال براءة غزة من عبث العابثين، و استنكارنا للجريمة البشعة التي روعتنا صباح يوم الثلاثاء 13 آذار ، باستهداف موكب رئيس الوزراء, مطالبين بملاحقة سريعة وحاسمة للذين يقفون وراء هذا العمل الجبان، وتقديمهم للعدالة ، كما نؤكد أن الرد الأمثل على هذه الجريمة، هو مغادرة مربع الانقسامفورا، و إتمام المصالحة الوطنية الشاملة على طريق بناء نظام فلسطيني وطني وديمقراطي، يعزز صمود شعبنا وقدرته على مواجهة التحديات الجسيمة وعنوانها الأبرز " صفقة القرن " المشؤومة .

التوقيع :

غازي الصوراني ، محسن أبو رمضان ، تيسير محيسن ، يسري درويش، د رفيق المصري ، محمود الزق ، المحامي يونس الجرو ، أكرم الصوراني ، عبد العزيز أبو القرايا ، د عماد أبو رحمة، د ناصر أبو العطا ، د إبراهيم براش ، د وسام الفقعاوي ، رائف دياب ، جودت السويركي ، إسماعيل مهرة ، محمد حجازي ، حسن عبدو ، د مريم أبو دقة ، د عائد ياغي ، توفيق أبو شومر ، ناصر رباح ، يسري الغول ، عايش العكشية ، تغريد جمعة ، صلاح عبد العاطي ، محمد أبو دقة ، رجب أبو سرية ، هاني حبيب ، طلال عوكل ، أكرم عطالله ، فتحي صباح ، عصام يونس ، مصطفى إبراهيم ، سمير زقوت ، وجدي عبيد ، طلال أبو ركبة ،طلال أبو شاويش ، بسام درويش ، عبد الرحمن شهاب ، عبد السلام شهاب ،هالة القشاوي ، المحامي هشام أبو دقة ، عبد الحكيم السقا ، بكر التركماني ، د خضر محجز ، روان الصوراني ، هيثم نبهان ، محمود المغني ، عبدالله الزق ، خليل حبيب ، عدنان أبو عامر ، سمير الزبن ، محمد شرافي ، جمال أبو القمصان ، عماد الفالوجي ، د مازن العجلة ، علي ابو ياسين ، سليم النفار ، عائد أبو سمرة .