صورة السنوار هدف بالتدريبات الامريكية الاسرائيلية المشتركة

وكالات

أظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام عبرية وضع لافتة لصورة رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار كشاخصة للرماية ضمن مناورات "جينفر كوبرا" الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة.

وانطلقت المناورات يوم الأحد من الأسبوع الماضي وهي تحاكي هجومًا شاملًا على يستهدف دولة الاحتلال من أكثر من جبهة، من بينها الحدود الشمالية مع لبنان والحدود الجنوبية مع قطاع غزة.

ويشارك في المناورات التي تعتبر الأضخم من نوعها 2500 جندي أميركي، بالإضافة إلى 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ووحدات أخرى.