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صورة السنوار هدف بالتدريبات الامريكية الاسرائيلية المشتركة

الثلاثاء 13 مارس 2018 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة السنوار هدف بالتدريبات الامريكية الاسرائيلية المشتركة



وكالات

 أظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام عبرية وضع لافتة لصورة رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار كشاخصة للرماية ضمن مناورات "جينفر كوبرا" الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة.

وانطلقت المناورات يوم الأحد من الأسبوع الماضي وهي تحاكي هجومًا شاملًا على يستهدف دولة الاحتلال من أكثر من جبهة، من بينها الحدود الشمالية مع لبنان والحدود الجنوبية مع قطاع غزة.

ويشارك في المناورات التي تعتبر الأضخم من نوعها 2500 جندي أميركي، بالإضافة إلى 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ووحدات أخرى.

#السنوار #التدريبات الاسرائيلية #الامريكية

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