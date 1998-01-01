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الشرطة تلبي أمنية طالبة بالعمل كمدير لشرطة المرور في الخليل

الثلاثاء 13 مارس 2018 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

لبت الشرطة اليوم أمنية الطالبة ميس ارزيقات البالغة من العمر 9 سنوات الطالبة في الصف الثالث بمدرسة تفوح الأساسية للبات بالعمل كمدير لشرطة المرور في محافظة الخليل . 


        وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأن الطالبة المذكورة قد حضرت لمديرية الشرطة وأعربت عن أمنيتها بالعمل كمدير لشرطة المرور في محافظة الخليل بهدف مساعدة المواطنين وتنظيم حركة السير والحد من حوادث الطرق , حيث لبت إدارة العلاقات العامة والإعلام أمنية هذه الطالبة وباشرت بالفعل عملها داخل مديرية الشرطة بصفتها مديرة لشرطة المرور " . 

  وأضاف البيان بأنه بأن المقدم ماهر جبر مدير شرطة المرور قد سلم للطالبة مهام عمله وبدأت هي بدورها في متابعة عمل أقسام شرطة المرور ودورياتها وقسم الحوادث , كما وباشرت الطالبة بعمل دوريات مرورية في شوارع المدينة بغرض الاطلاع على حركة السير وتنظيمها وفحص المركبات وتقديم النصائح للسائقين .

من جانبها تقدمت الطالبة ميس ارزيقات بجزيل الشكر والتقدير لمؤسسة الشرطة على حسن الاستقبال وتلبية امنيتها , مؤكدة على رغبتها في الانضمام لصفوف الشرطة الفلسطينية بعد استكمال تعليمها .

#الشرطة

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