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مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال "الحمد الله" الإرهابية

الثلاثاء 13 مارس 2018 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال "الحمد الله" الإرهابية



رام الله / سما /

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، المحاولة الفاشلة لاغتيال رامى الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطينى فى عملية إرهابية، مما أسفر عن وقوع نحو 6 مصابين ونجاة رئيس الوزراء الفلسطينى.

وهنأت جمهورية مصر العربية الشعب الفلسطينى والسلطة الفلسطينية على نجاة رئيس الوزراء، لتؤكد على أن مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التى تستهدف وأد أو إعاقة مسار عملية المصالحة الفلسطينية ستبوء بالفشل، مؤكدة أن مصر ستستمر فى بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، وتمكين الأشقاء الفلسطينيين من إدارة شئون دولتهم وفق رؤية موحدة وشاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطينى.

#مصر #اغتيال #الحمدلله

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