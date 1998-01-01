حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم شمال غزة تدين الاعتداء الإجرامي على موكب رئيس الوزراء

غزة/سما/

استنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم شمال غزة بشدة الاعتداء الإجرامي على موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله و اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة ومرافقيهم و محاولة الإغتيال الجبانة وحملت حركة فتح حركة حماس و الاجهزة الامنية في غزة مسؤولية الاعتداء على موكب رئيس الوزراء و أن هذا يأتي بسبب تعطيل المصالحة و المماطلة في تمكين الحكومة و ترتيب الوضع الأمني بما يخدم المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن التحشيد و الإستقواء الحزبي الممارس حاليا .

مطالبة الأجهزة الأمنية بغزة بضرورة الكشف السريع عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وقالت الحركة في بيان لها إنها تنظر لهذا الاعتداء الإجرامي، ببالغ الخطورة، خاصة في ظل أجواء التقدم للأمام بملف المصالحة وإنهاء الانقسام، والمبادرات الجادة لتذليل كل العقبات وصولاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية .