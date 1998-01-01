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ابو سمهدانة: التفجير يؤكد ضرورة تمكين الحكومة وخصوصا الامن

الثلاثاء 13 مارس 2018 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

ندد القيادي في حركة فتح ومحافظ المنطقة الوسطى الدكتور عبد الله أبو سمهدانة بجريمة الاستهداف التي تعرض لها موكب رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لدى وصولهما إلى غزة، واصفاً الاستهداف بالخطير.

وقال ابو سمهدانة في تصريح صحفي له تعقيباً على حادث الانفجار الذي تعرض له موكب الحمد الله وفرج، إن هناك الكثيرين ممن لم ترق لهم المصالحة ولا زالوا يتربصون بكل محاولة لإنهاء الانقسام نظراً لوجود من هم مستفيدين من بقاء هذا الانقسام.وشدد ابو سمهدانة على أن هذا الحادث يؤكد من جديد على ضرورة تمكين الحكومة في غزة وبسط سيطرتها على كافة الجوانب وفي مقدمتها الجانب الأمني، داعياً حركة حماس إلى تشكيل لجنة تحقيق حيادية والكشف عن الجناة في اسرع وقت، مؤكداً في الوقت ذاته ان حركة فتح ماضية في المصالحة باعتبارها الخيار الاستراتيجي في مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية برمتها.

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