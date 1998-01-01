الحايك يدعو مصر لمواصلة جهود المصالحة في هذه اللحظة التاريخية

غزة / سما/

دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال اليوم الثلاثاء جمهورية مصر العربية لمواصلة جهودها الحثيثة للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في ظل هذه اللحظات التاريخية والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي تستوجب التحلي بالمسئولية الوطنية من جميع الجهات.

وثمن الحايك في تصريح صحفي قرار الوفد المصري البقاء بقطاع غزة لإتمام المصالحة وإصرار رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على مواصلة الخطوات الحكومية لتعزيز جهود انهاء الانقسام رغم التفجير الذي استهدف موكبه.

وأكد الحايك أن مصر تميزت خلال الفترة الماضية بدورها الفاعل والمؤثر في المصالحة الفلسطينية وهذه اللحظة التاريخية تستوجب منها التدخل بشكل مباشر لضمان وحدة الفلسطينيين وحماية المشروع الوطني في ظل المؤامرات المشبوهة التي تحاك لإعادة أبناء الوطن الواحد لدائرة الانقسام.

وناشد الحايك جميع الاطراف الفلسطينية الالتفاف حول جهود الوفد المصري لترسيخ الوحدة وإتمامها من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل الاستمرار بالانقسام الداخلي وأثاره السلبية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وحلمه بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.