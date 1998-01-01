ترامب يقيل وزير الخارجية ريكس تيلرسون ويعين مدير CIA مايك بومبيو خلفا له

واشنطن/وكالات/

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالة وزير خارجية الولايات المتحدة، ريكس تيلرسون، من منصبه، وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، خلفا له.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "سيصبح مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وزيرا جديدا لخارجيتنا. إنه سيقوم بعمل رائع! وشكرا لريكس تيلرسون على أدائه!"

وذكر ترامب أيضا أن جينا هاسبيل ستصبح مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

واختتم الرئيس الأمريكي تغريدته بالقول: "أهنئ الجميع!".