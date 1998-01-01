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قلقيلية: المحافظ يلتقي القائم بأعمال قاضي القضاة الأردن وملتقى سفراء فلسطين

الثلاثاء 13 مارس 2018 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

التقى اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم القائم بأعمال قاضي قضاة الأردن في القدس د.واصف البكري ، رافقه وفد من ملتقى سفراء فلسطين.

وحضر اللقاء عضو المجلس الثوري بيان الطبيب ورئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري ورؤساء بلديات عزون والنبي الياس.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بالعلاقة التاريخية بين الشعبين الأردني والفلسطيني و مواقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا الداعمة لشعبنا، داعيا لتعزيز واستمرار التعاون و التنسيق بين القيادتين والشعبين لما فيه مصلحة القضية الفلسطينية .

وقدم المحافظ للوفد الضيف شرحا مفصلا عن واقع المحافظة وما تعانيه من استهداف إسرائيلي مبرمج بهدف تفريغ المحافظة من مواطنيها وإجبارهم على الرحيل خاصة بعد إقامة جدار الفصل العنصري على أراضيها وعزل ومصادرة الآلاف من أخصب الأراضي الزراعية وعشرات الآبار الارتوازية، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي كتعبير عن حالة التواصل طبيعي بين الشعبين لما تشكله قلقيلية من أهمية خاصة بعد امتزاج الدم الفلسطيني والأردني على أرضها.

من ناحيته أكد قاضي القضاة على الروابط المشتركة والمصير المشترك للشعبين ، مثمنا صمود الشعب الفلسطيني وثباته في وجه الاحتلال ومخططاته، مؤكدا دعم الشعب الأردني لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة.

بدوره أشار المستشار محمد زهران حسونة  من ملتقى سفراء فلسطين ان الملتقى يعنى بالامور الخاصة بحقوق الانسان ونشر السلام بين فئات المجتمع الواحد، وتشبيك العلاقات بين الشعب الفلسطيني والدول العربية ويحمل رسالة السلام مقابل العدل.

وفي نهاية الزيارة قام المحافظ والوفد بزيارة  وقراءة الفاتحة على النصب التذكاري لشهداء الجيش العربي وشهدا الثورة الفلسطينية في مدينة قلقيلية وبلدة النبي الياس وعزبة الطبيب.

#قاضي القضاة #المحافظ

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