هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بخمسة أسرى أثناء عملية اعتقالهم

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها ظهر اليوم الثلاثاء، أن خمسة معتقلين تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، رصد محامي هيئة الأسرى لؤي عكة شهادات لثلاثة أسرى أطفال يقبعون في معتقل "عوفر"، حيث أفاد الأسير سند بدوان (16 عاماً) من قرية بدو شمال غرب القدس، بأن 8 جنود قاموا بمهاجمته وطرحه أرضاً ثم انهالوا عليه بالضرب الشديد على رأسه، وتم اقتياده فيما بعد إلى مركز "عطروت" للتحقيق معه.

كما ونكلت قوات الاحتلال بالقاصر أحمد ضراغمة (17 عاماً) سكان مدينة رام الله، وذلك بعدما هاجمه 5 جنود وقاموا بضربه بأعقاب بنادقهم وركله ببساطيرهم العسكرية، خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز "بيت ايل" المقام على أراضي مدينة البيرة.

بينما تعرض الطفل محمد عبدة (16 عاماً) من قرية كفر نعمة قضاء رام الله للضرب الشديد واللكمات على بطنه وصدره، وذلك بعدما جرى إيقافه واعتقاله بالقرب من مستوطنة "حلميش" شمال غربي رام الله.

ووثق أيضاً محامي الهيئة حسين الشيخ اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على كل من المعتقلين: الشاب أحمد العمور (22 عاماً) من بلدة تقوع قضاء بيت لحم، والقاصر حسن صلاح (17 عاماً) من بلدة الخضر في بيت لحم، علماً بأن هؤلاء الأسرى يقبعون في الوقت الحالي في معتقل "عتصيون".