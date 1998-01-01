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"الثقافة" تفتتح معرضاً للفن التشكيلي بالتعاون مع بلدية غزة

الثلاثاء 13 مارس 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتحت الإدارة العامة للفنون بوزارة الثقافة، بالتعاون مع بلدية غزة، صباح الثلاثاء معرضاً للفن التشكيلي بعنوان "صرخة إبداع" للفنان محمود المقيد، وذلك في قرية الفنون والحرف بمدينة غزة.

وحضر حفل الافتتاح وكيل مساعد وزارة الثقافة د.أنور البرعاوي، ومدير عام الفنون أ.عاطف عسقول، ومدير الشؤون الثقافية في بلدية غزة أ.عماد صيام، ولفيف من المدراء العاميين والفنانين والمهتمين.

وخلال كلمة له، قال البرعاوي: "إن هذا المعرض يأتي للتعبير عن أشكال وصور الإبداع التي يتميز بها الشباب الفلسطيني في مختلف المجالات الفنية والابداعية للتعبير عن الواقع الفلسطيني المرير الناتج عن سياسات الاحتلال العنصرية والاجرامية".

وأضاف: "أن إعاقة النطق والسمع التي يعاني منها الفنان المقيد لم تثنه عن مواصلة حلمه وإيصال صوته بمستوى عالٍ من خلال ريشته المبدعة وتجسيد أحلام وطموحات وآمال وآلام أبناء شعبه".

وأكد البرعاوي على ضرورة توحيد الخطاب الثقافي الفلسطيني، وتقديم صورة تعكس الوجه الحضاري العريق للشعب الفلسطيني، وثقافته الأصيلة، ونضاله المشروع لتحصيل حقوقه الوطنية وتقرير مصيره.

بدوره أوضح المقيد أن رسالته من خلال المعرض هي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون مواهب عظيمة بحاجة لاهتمام ورعاية واحتضان، موجهاً شكره لوزارة الثقافة على رعايتها لتنفيذ المعرض، داعياً كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للعمل على مساعدة ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الفلسطيني.

من جهته أشار صيام أن معرض "صرخة ابداع" يأتي في إطار التعاون المستمر بين بلدية غزة ووزارة الثقافة والجهود المستمرة والمتكاملة لإثراء المشهد الثقافي الفلسطيني في مدينة غزة.

يشار إلى أن المعرض يتكون من (20) لوحة فنية رسمها الفنان المقيد بين عامي 2016-2018 وتتناول عدة قضايا وطنية ومجتمعية.

#وزارة الثقافة #بلدية غزة

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