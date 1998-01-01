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الحمدلله فور وصوله رام الله : حدث اليوم كان مدبرا وهذا العمل لا يمثل أهل غزة وشعبنا

الثلاثاء 13 مارس 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمدلله فور وصوله رام الله : حدث اليوم كان مدبرا وهذا العمل لا يمثل أهل غزة وشعبنا



رام الله / سما /

وصل موكب رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، إلى مقر الحكومة في مدينة رام الله.

وجرى استقبال رسمي وشعبي حاشد لرئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامة أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله.

وقال في مؤتمر صحفي فور وصوله إلى مقر الحكومة: "لا أمن في غزة دون تواجد فعلي للحكومة وتسليم الأمن لها".

وأضاف: "هذا العمل التفجيري لا يمثل أهل غزة، غزة جزء مهم ورئيسي من الوطن، ودائما الرئيس أبو مازن يقول غزة ثم غزة ثم غزة".

وأضاف الحمد الله أنه أبلغ أثناء عودته أنها عملية معد لها مسبقا ومرتبة جيدا، إذ تم زرع عبوات على عمق 2 متر داخل الارض، وكان هناك 6 اصابات بين الحرس تعالج الان في مستشفيات رام الله.

#الحمدلله #رام الله #تفجير #غزة

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