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طرق المحافظة على صحة شريك الحياة

الثلاثاء 13 مارس 2018 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق المحافظة على صحة شريك الحياة



وكالات / سما /

تنعكس التصرفات الإيجابية على شريك حياتك- بما فيه ذلك العادات الغذائية والصحية- وإذا كان لديك عادات صحية معينة مثل اتباع حمية غذائية أو ممارسة الرياضة فهذا سيؤثر على شريكك وصحته إيجابيًا.

ويؤكد خبراء الـ”صحة” أن ممارسة العادات الصحية الجيدة مع أشخاص نحبهم يكون أكثر سهولة، فيشجع كل طرف الآخر على المثابرة في ممارسة هذه العادات.

وأورد موقع “ومانز داي” الإلكتروني طرقًا ناجحة لاتباع عادات صحية برفقة شريك الحياة وهي:

تعاونا لتحقيق هدف مشترك

شارك نصفك الآخر في وضع أهداف مشتركة واعملا معًا على تحقيقها، كما يمكن للمرء أن يضع أهدافًا ويواكب مدى تحقيقها مع شريك الحياة.

المواظبة على النوم بوقت واحد

لابد أن يلتزم الزوجان بوقت نوم محدد ليتجنبا الإصابة بالأمراض القلبية، حتى إن لم يكن أحد الطرفين مستعدًا للنوم لا بد أن يلتزم بالذهاب إلى السرير، كي لا يصاب بالاضطرابات في النوم ويؤثر على شريك حياته.

منافسات صحية

التنافس بين الزوجين في بعض العادات الغذائية والرياضية يعزز رغبتهما في اتباع العادات الصحية، وقد يتفقا على التنافس في رياضة ما أو اتباع نظام غذائي صحي معين ما ينعكس بالإيجاب على كليهما.

التسوق برفقته

الذهاب لمتجر لشراء المواد الغذائية برفقة الشريك يساعدهما في اختيار المواد الغذائية الصحية، ويجنبهما الوقوع في خطأ شراء أغذية تؤثر سلباً على الصحة.

تشجيعه على زيارة الطبيب

من الضروري أن يشجع الشخص شريك حياته على زيارة الطبيب بانتظام ليجري الفحوصات الطبية بشكل دوري ويطمئن على صحته.

#صحة شريك #الحياة #الصحة

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