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الجهاد الإسلامي تدين الاعتداء الآثم على موكب رئيس الوزراء

الثلاثاء 13 مارس 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تدين الاعتداء الآثم على موكب رئيس الوزراء



غزة / سما /

 أدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام الاعتداء الآثم الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله اثناء دخوله لغزة صباح اليوم الثلاثاء .

وقال غزام لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إن وجود رئيس الوزراء في غزة يصب في مصلحة كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد .

ودعا القيادي في حركة الجهاد الجميع الى التكاتف والحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها .

 من جانبه قال داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في تصريح له:"إن الاعتداء الآثم الذي تعرض له موكب الدكتور رامي الحمدالله مرفوض ومدان ومستنكر بأشد العبارات .

وأضاف: لا يمكن تفسير الحادث إلا في سياق استهداف وحدة الشعب الفلسطيني والعمل على تعميق المأزق الداخلي. وهذا التفجير الآثم تقف خلفه أيادي الاحتلال عبر عملائه .

ودعا شهاب، سرعة التحقيق في الحادث الخطير وكشف خيوطه الإجرامية .

#الجهاد الإسلامي #تفجير #غزة #الحمدلله

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