الجهاد الإسلامي تدين الاعتداء الآثم على موكب رئيس الوزراء

غزة / سما /

أدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام الاعتداء الآثم الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله اثناء دخوله لغزة صباح اليوم الثلاثاء .

وقال غزام لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إن وجود رئيس الوزراء في غزة يصب في مصلحة كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد .

ودعا القيادي في حركة الجهاد الجميع الى التكاتف والحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها .

من جانبه قال داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في تصريح له:"إن الاعتداء الآثم الذي تعرض له موكب الدكتور رامي الحمدالله مرفوض ومدان ومستنكر بأشد العبارات .

وأضاف: لا يمكن تفسير الحادث إلا في سياق استهداف وحدة الشعب الفلسطيني والعمل على تعميق المأزق الداخلي. وهذا التفجير الآثم تقف خلفه أيادي الاحتلال عبر عملائه .

ودعا شهاب، سرعة التحقيق في الحادث الخطير وكشف خيوطه الإجرامية .