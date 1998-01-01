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دحلان يطالب بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في استهداف "الحمدلله"

الثلاثاء 13 مارس 2018 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان يطالب بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في استهداف "الحمدلله"



دبي / وكالات /

طالب النائب محمد دحلان اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة وطنية لتشرف على مجريات التحقيق بشأن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله  خلال زيارته لغزة و تعلن نتائجها لشعبنا الفلسطيني .

وأدان خلال بيان مقتضب بأشد العبارات جريمة الإعتداء على موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله و كل أشكال العنف في العلاقات الداخلية الفلسطينية ، معتبراً ان الإحتلال وحده المستفيد من دفع الوضع الفلسطيني نحو هاوية الدم و تعميق الإنقسام أكثر فأكثر .

وطالب بضرورة ان لا تمر الجريمة مرور الكرام ،والتعامل معها بإستهتار و بغرض وأد جهود المصالحة ،و للوقوف على وقائع الجريمة و جلب الجناة للعقاب العادل .

#دحلان #الحمدلله #تفجير

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