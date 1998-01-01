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العالول: استهداف موكب رئيس الوزراء محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

الثلاثاء 13 مارس 2018 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: استهداف موكب رئيس الوزراء محاولة لتصفية القضية الفلسطينية



رام الله /سما/

اعتبر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول استهداف موكب رئيس الوزراء بالحادثالاجرامي الذي يأتي في سياق المحاولات المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء، إنه في الوقت الذي تسعى فيه القيادة وتعمل جاهدة من خلال حكومة الوفاق الوطني لإنجاز المصالحة الوطنية واعادة قطاع غزة لحضن الشرعية فإن هناك قوى لا تريد ذلك.

وأضاف العالول أن ما يحدث يأتي أيضا لوضع عقبة أمام المصالحة وكذلك امام عقد المجلس الوطني، مشددا على ان كل هذه المخططات فشلت وسنواصل المساعي الهادفة لتحقيق الوحدة

#فتح #العالول #حماس #اغتيال

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