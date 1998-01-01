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مجدلاني: استهداف الحمد الله وفرج رسالة بأن حماس لا تريد المصالحة

الثلاثاء 13 مارس 2018 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: استهداف الحمد الله وفرج رسالة بأن حماس لا تريد المصالحة



رام الله /سما/

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، استهداف موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في غزة رسالة موجهة للقيادة من قبل حماس بأنها لا تريد المصالحة وإنهاء الانقسام وبأن من يسعى لتحقيق ذلك فإن مصيره القتل والاغتيال.

وحمل مجدلاني في تصريحات لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء، حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث الإجرامي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مشيرا الى أن المتضررين من  المصالحة من الحركة ونجاح المساعي لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني هم من يقفون وراء هذا الحادث   العدواني.

ولفت مجدلاني الى ان هذا الحادث الاجرامي الخطير هو اكبر خدمة تقدم لإسرائيل والولايات المتحدة ومشروعها لفصل غزة عن الضفة والقدس.

وطالب حماس بالإعلان عن المسؤولين عن هذا الحادث لتقديمهم إلى القضاء الفلسطيني وليس إلى قضائها الحزبي من أجل محاسبتهم على العبث بأمننا القومي.

#مجدلاني #مصالحة #حماس #اغتيال

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