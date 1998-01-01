"رجال الاعمال" تستنكر إستهداف موكب الحمد الله وتطالب بتقديم الفاعلين للعدالة

غزة / سما/

استنكرت جمعية رجال الاعمال بغزة التفجير الارهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج أثناء زيارتهم لقطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وقالت الجمعية بيان لها إن جريمة التفجير تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي الفلسطيني وضرب جهود إتمام المصالحة الفلسطينية في ظل الجهود التي يبذلها الوسيط المصري لإنهاء الانقسام الداخلي.

وأضافت " هذه الجريمة تمثل نقلة خطيرة تمس وحدة شعبنا الفلسطيني، وتهدد العلاقات الفلسطينية الداخلية، ومن شأنها تعطيل مسيرة إنهاء الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية، خصوصا في مرحلة حساسة ودقيقة".

وأعربت عن ثقتها بأن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تجاوز هذه المحنة العصيبة والصعوبات و التحديات التي ستواجه جهود المصالحة, مثمناً دور مصر الداعم لشعبنا الفلسطيني لتحقيق أهدافه في الدولة والعودة وتقرير المصير.

وطالبت كافة الجهات المختصة بملاحقة ومحاسبة الفاعلين ومن ورائهم، والكشف عنهم وعن الجهة التي تقف خلفهم، وتقديمهم إلى القضاء الفلسطيني لينالوا العقاب على جريمتهم النكراء.